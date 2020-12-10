[1]张 彦.全球价值链调整与中国制造业的攀升风险:总体国家安全观的视角*[J].情报杂志,2020,(12):40.
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全球价值链调整与中国制造业的攀升风险:总体国家安全观的视角*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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40
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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Global Value Chains Adjustment and the Climbing Risk of China’sManufacturing Industry: The Perspective of National Security
- 作者:
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张 彦1; 2
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1. 广东技术师范大学区域经济研究所 广州 510665;2. 暨南大学经济学院 广州 510632
- 关键词:
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全球价值链; 中国制造业; 总体国家安全; 区域价值链; 攀升风险
- 摘要:
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:[目的/ 意义]创新驱动发展战略成效显著,引领中国制造业向全球价值链的高端攀升。然而,发达经济体重启再工业化战略,全球价值链进入调整期,中国制造业发展的外部环境不确定性风险剧增。[方法/ 过程]通过分析、案例研究,归纳演绎发达经济体为重塑全球价值链的优势地位,阻碍中国制造业的有效攀升,开展的立体式的施压路径。[结果/ 结论]“链主施压(全球价值链主导国施压)”导致中国制造业面临来自“战略、规则、产业、科技、市场”的全方位压力,制造业攀升遭遇前所未有的风险。为有效应对“链主施压”,中国应从总体国家安全的战略高度,防范制造业的攀升风险,建构产业安全体系,维护总体国家安全。同时,中国应适时调整全球价值链战略,通过共建区域价值链,培育“规则、产业、科技、市场”四位一体的制造业攀升路径,有效规避和突破“链主”的围追堵截。
更新日期/Last Update:
1900-01-01