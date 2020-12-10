:[目的/ 意义]创新驱动发展战略成效显著,引领中国制造业向全球价值链的高端攀升。然而,发达经济体重启再工业化战略,全球价值链进入调整期,中国制造业发展的外部环境不确定性风险剧增。[方法/ 过程]通过分析、案例研究,归纳演绎发达经济体为重塑全球价值链的优势地位,阻碍中国制造业的有效攀升,开展的立体式的施压路径。[结果/ 结论]“链主施压(全球价值链主导国施压)”导致中国制造业面临来自“战略、规则、产业、科技、市场”的全方位压力,制造业攀升遭遇前所未有的风险。为有效应对“链主施压”,中国应从总体国家安全的战略高度,防范制造业的攀升风险,建构产业安全体系,维护总体国家安全。同时,中国应适时调整全球价值链战略,通过共建区域价值链,培育“规则、产业、科技、市场”四位一体的制造业攀升路径,有效规避和突破“链主”的围追堵截。