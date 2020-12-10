:[目的/ 意义]我国学界关于法律制度实效的研究相对比较缺乏。中国“拜杜规则”确立的目的之一是通过将专利产权赋予了项目承担单位,以提升财政资助完成的专利的利用率。良好的专利质量是提升专利利用率的先决条件。[方法/ 过程]以专利维持年限作为代理变量,运用虚拟回归的分析方法对我国高校和科研机构在“拜杜规则”前后的专利质量进行了分析。[结果/ 结论]研究发现,中国“拜杜规则”的确立和实施后专利质量出现下降。通过探究“拜杜规则”下产权激励的内在机理,为进一步深化改革科研体制奠定了实证基础,也在一定程度上拓展了我国法律制度实效研究的方法和手段。