[1]张军荣 贺宁馨.中国“ 拜杜规则”能提升专利质量吗?*[J].情报杂志,2020,(12):62.
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中国“ 拜杜规则”能提升专利质量吗?*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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62
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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Can China’s "Bayh-dole Rules" Improve the Quality of Patents?
- 作者:
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张军荣1 贺宁馨2
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1. 中南民族大学法学院 武汉 430074;2. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190
- 关键词:
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拜杜规则; 高校; 专利维持; 专利质量; 虚拟回归
- 摘要:
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:[目的/ 意义]我国学界关于法律制度实效的研究相对比较缺乏。中国“拜杜规则”确立的目的之一是通过将专利产权赋予了项目承担单位,以提升财政资助完成的专利的利用率。良好的专利质量是提升专利利用率的先决条件。[方法/ 过程]以专利维持年限作为代理变量,运用虚拟回归的分析方法对我国高校和科研机构在“拜杜规则”前后的专利质量进行了分析。[结果/ 结论]研究发现,中国“拜杜规则”的确立和实施后专利质量出现下降。通过探究“拜杜规则”下产权激励的内在机理,为进一步深化改革科研体制奠定了实证基础,也在一定程度上拓展了我国法律制度实效研究的方法和手段。
更新日期/Last Update:
1900-01-01