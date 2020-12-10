[1]郁明星 孙 冰 康 霖.国家大数据中心一体化治理研究[J].情报杂志,2020,(12):102.
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国家大数据中心一体化治理研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年12期
页码:
102
栏目:
出版日期:
2020-12-10

文章信息/Info

Title:
Research on Integrated Governance of National Big Data Center
作者:
郁明星1 孙 冰1 康 霖23
1. 哈尔滨工程大学经济管理学院 哈尔滨 150090;2. 海南大学旅游学院 海口 570228;3. 广西大学中国东盟研究院 南宁 530004
关键词:
大数据国家大数据中心治理方略大数据集群数字治理
摘要:
:[目的/ 意义]构建全国一体化国家大数据中心治理方略,推动数据资源跨部门、跨区域共享,提高数据资源利用效率,加速开发信息资源、挖掘数字红利、建设网络强国的信息化进程。[方法/ 过程]以培育信息化时代大数据公共治理能力为目标,研究构建一体化国家大数据中心、构建一体化国家数据中心治理体系的理论依据和可行性方案。[结果/ 结论]当前,我国已经把建设一体化国家大数据中心作为实施网络强国战略的重要实践路径,积累了一定的建设经验和治理方略,但在治理模式、公共价值认知、管理服务优化、关键基础设备研发应用的创新、一体化协作运行等方面与发达国家仍存在差距。探索一体化国家大数据中心治理方略框架的构建,培育数据治理能力,提升网络信息核心技术的自主研发和创新能力,完善一体化国家数据中心治理体系,有利于建设具有独立主权的网络空间安全机制,加快推进网络强国建设,抢占世界网络技术创新的竞争高地,提高我国在网络空间的国际话语权和规则制定权。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01