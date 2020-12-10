:[目的/ 意义]为了探索语义中心性、情感级联及舆论偏差之间动态影响机制,通过网络舆论偏差的动态影响路径,实现对突发事件舆论偏差进行监控与治理,并可从语义中心性与情感级联的视角强化正面信息的传播效果。[方法/ 过程]使用2015-2020 年我国具有代表性的11 起突发事件面板大数据,采用ARCH-SDM 模型、状态空间模型及面板数据模型对语义中心性、情感级联及舆论偏差之间关系进行分析。[结果/ 结论] 研究发现:网络突发事件中语义中心性与情感级联对舆论偏差存在时空内生影响效应,舆论偏差在时间维度上存在集群波动,且呈现“拖尾现象”;在空间内生影响效应上,语义中心性对舆论偏差的直接效应大于其对舆论偏差的间接效应,情感级联对舆论偏差的间接效应大于其对舆论偏差的直接效应;语义中心性的增加可降低舆论偏差,情感级联会带来舆论偏差的裂变式持续影响;语义中心性与情感级联对舆论偏差的直接及间接影响效应在不同人口统计学群体间存在差异。根据研究结论,可制定有针对性的情感引导、语义监管及舆论偏差纠正策略。