:[目的/ 意义]数字经济的发展催生了社会对政府数据再利用的需求,探讨政府数据共享的博弈问题,可以有效推进政府数据共享进程,释放数据的潜在价值,建设高效服务型政府。[方法/ 过程]从提升数据质量的视角出发,构建了三方演化博弈模型,仿真政府数据共享中数据提供方、数据使用方、数据管理组织的演化路径,从而确定博弈三方的进化稳定策略,分析阻碍政府数据共享中的关键因素,提出了“质量-信任-转化”多主体协同策略。[ 结果/结论]研究表明,严格的数据质量管理、政府积极共享和企业积极获取是唯一的演化稳定策略,且政府开放数据的质量越高,政府与企业的稳定均衡策略效益越高。