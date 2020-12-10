[1]徐绪堪 李一铭 庞庆华.数字经济下政府开放数据共享的演化博弈分析*[J].情报杂志,2020,(12):119.
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数字经济下政府开放数据共享的演化博弈分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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119
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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Evolutionary Game Analysis of Government Open DataSharing in the Digital Economy
- 作者:
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徐绪堪1; 2 李一铭1; 2 庞庆华1
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1. 河海大学商学院 常州 213022;2. 常州市工业大数据挖掘与知识管理重点实验室 常州 213022
- 关键词:
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政府数据共享; 数据质量控制; 演化博弈; 进化稳定策略
- 摘要:
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:[目的/ 意义]数字经济的发展催生了社会对政府数据再利用的需求,探讨政府数据共享的博弈问题,可以有效推进政府数据共享进程,释放数据的潜在价值,建设高效服务型政府。[方法/ 过程]从提升数据质量的视角出发,构建了三方演化博弈模型,仿真政府数据共享中数据提供方、数据使用方、数据管理组织的演化路径,从而确定博弈三方的进化稳定策略,分析阻碍政府数据共享中的关键因素,提出了“质量-信任-转化”多主体协同策略。[ 结果/结论]研究表明,严格的数据质量管理、政府积极共享和企业积极获取是唯一的演化稳定策略,且政府开放数据的质量越高,政府与企业的稳定均衡策略效益越高。
更新日期/Last Update:
1900-01-01