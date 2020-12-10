:[目的/ 意义]在大数据驱动下,创新企业应急知识搜索已嵌入到多重网络环境之中。通过构建基于多重网络嵌入的应急知识搜索模型,丰富应急知识理论研究,为创新企业制定恰当的应急知识搜索方案提供指导。[ 方法/过程]分析应急知识搜索过程,揭示网络嵌入层次演化规律,构建基于多重网络嵌入的应急知识搜索模型。[结果/结论]应急知识搜索过程由应急知识挖掘、应急知识吸收、应急知识整合和应急知识利用四阶段构成。创新企业基于双重网络和三重网络嵌入的应急知识搜索模型存在差异。构建的基于多重网络嵌入的应急知识搜索模型有助于创新企业顺利开展应急知识搜索活动,不断改善网络关系和网络地位,快速有效的预防和应对突发事件。