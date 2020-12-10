:[目的/ 意义] 大数据治理政策中地方政府注意力体现了地方政府对大数据治理的重视程度,其变迁过程反映了大数据治理政策的内在规律与特征,对提升地方政府治理效能有重要意义。[方法/ 过程]以2012-2020 年地方政府层面发布的262 份大数据相关治理政策为研究对象,运用扎根理论和社会网络分析从时间、空间和各部门间的协作网络等方面探究地方政府大数据治理注意力的演变。[结果/ 结论] 地方政府大数据治理的注意力水平呈现出同步性、分层性和“倒U 型”演变特征;在地理区位上表现出由大西南经济区向东部沿海圈层递减的趋势并具有区域内邻近效应;在内容领域上呈现出经济效率与公共价值并存的注意力格局;在探索、推动和深化的不同阶段,各地方政府主体在大数据治理政策中的注意力水平具有明显差异性,整个注意力变迁过程体现了大数据治理的政策与现实需要同地方政府注意力之间的协调、适应和发展。据此提出相关政策建议。