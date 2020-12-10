[1]王 欣 吴少正.情报为何难以主导警务:五眼联盟国家的困境及根源分析*[J].情报杂志,2020,(12):27.
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情报为何难以主导警务:五眼联盟国家的困境及根源分析*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年12期
页码:
27
栏目:
出版日期:
2020-12-10

文章信息/Info

Title:
Why Does Intelligence Fail to Lead Policing:Failures of FiveEyes Alliance Countries and Their Root Cause
作者:
王 欣1 吴少正2
1. 中国人民公安大学国家安全学院 北京 100038; 2. 北京市公安局朝阳分局 北京 100015
关键词:
情报主导警务情报与决策公安情报循证决策五眼联盟
摘要:
:[目的/ 意义]“情报主导警务”战略思想来自英美,研究五眼联盟国家“情报主导警务”战略实施困境及其根源对我国的“情报主导警务”战略实践具有借鉴意义。[方法/ 过程]广泛调研了五眼联盟国家有关“情报主导警务”战略实施困境的文献,基于情报工作的“信息基础―――情报分析―――影响决策”三个层次进行归纳,并从管理决策的角度分析了“情报主导警务”战略困境的根源。[ 结果/ 结论] “ 情报主导警务”本质是“ 循证决策”在警务工作中的投影,它在实践中被异化和滥用了。缺乏信息资源权力、技术专家资源权力、位置权力是情报分析部门无法在决策中具有话语权的根本原因。

相似文献/References:

[1]洪 磊.21 世纪初英国警务情报工作改革研究[J].情报杂志,2019,(11):78.

更新日期/Last Update: 1900-01-01