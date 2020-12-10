:[目的/ 意义]“情报主导警务”战略思想来自英美,研究五眼联盟国家“情报主导警务”战略实施困境及其根源对我国的“情报主导警务”战略实践具有借鉴意义。[方法/ 过程]广泛调研了五眼联盟国家有关“情报主导警务”战略实施困境的文献,基于情报工作的“信息基础―――情报分析―――影响决策”三个层次进行归纳,并从管理决策的角度分析了“情报主导警务”战略困境的根源。[ 结果/ 结论] “ 情报主导警务”本质是“ 循证决策”在警务工作中的投影,它在实践中被异化和滥用了。缺乏信息资源权力、技术专家资源权力、位置权力是情报分析部门无法在决策中具有话语权的根本原因。