[1]王 欣 吴少正.情报为何难以主导警务:五眼联盟国家的困境及根源分析*[J].情报杂志,2020,(12):27.
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情报为何难以主导警务:五眼联盟国家的困境及根源分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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27
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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Why Does Intelligence Fail to Lead Policing:Failures of FiveEyes Alliance Countries and Their Root Cause
- 作者:
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王 欣1 吴少正2
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1. 中国人民公安大学国家安全学院 北京 100038; 2. 北京市公安局朝阳分局 北京 100015
- 关键词:
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情报主导警务; 情报与决策; 公安情报; 循证决策; 五眼联盟
- 摘要:
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:[目的/ 意义]“情报主导警务”战略思想来自英美,研究五眼联盟国家“情报主导警务”战略实施困境及其根源对我国的“情报主导警务”战略实践具有借鉴意义。[方法/ 过程]广泛调研了五眼联盟国家有关“情报主导警务”战略实施困境的文献,基于情报工作的“信息基础―――情报分析―――影响决策”三个层次进行归纳,并从管理决策的角度分析了“情报主导警务”战略困境的根源。[ 结果/ 结论] “ 情报主导警务”本质是“ 循证决策”在警务工作中的投影,它在实践中被异化和滥用了。缺乏信息资源权力、技术专家资源权力、位置权力是情报分析部门无法在决策中具有话语权的根本原因。
更新日期/Last Update:
1900-01-01