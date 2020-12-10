[1]王 琳.基于区块链的粮食应急案例库构建研究*[J].情报杂志,2020,(12):157.
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基于区块链的粮食应急案例库构建研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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157
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Construction of Food Emergency Case BaseBased on Blockchain
- 作者:
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王 琳
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河南工业大学管理学院 郑州 450001
- 关键词:
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应急案例库; 粮食安全; 区块链; 突发事件
- 摘要:
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:[目的/ 意义]粮食应急案例库是突发事件下粮食应急供应决策的重要依据,如何将数据信息更加准确、及时、全面的记录和存储下来是粮食应急案例库构建的核心问题。[方法/ 过程] 依托区块链分布式存储、数据不可篡改和可追溯等技术特点,从平台结构和组织架构设计粮食应急供应区块链信息平台,提出基于数据区块生成和数据追溯提取的粮食应急案例构建模型,并通过一个示例验证了模型的科学性和有效性。[结果/ 结论]通过区块链节点的共同参与和实时维护,实现粮食应急案例库构建过程中数据真实可靠且执行及时高效,从而促进粮食应急决策的精准制定,为提高粮食应急救援效率、推动粮食应急体系数字治理提供理论支撑。
更新日期/Last Update:
1900-01-01