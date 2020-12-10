[1]唐 洁 曾静静 曲建升.科学中的“ 睡美人”现象研究综述*[J].情报杂志,2020,(12):202.
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科学中的“ 睡美人”现象研究综述*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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202
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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Review of Sleeping Beauties in Science
- 作者:
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唐 洁1; 2; 3 曾静静1; 2 曲建升1; 2
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1. 中国科学院西北生态环境资源研究院 兰州 730000;2. 中国科学院兰州文献情报中心 兰州 730000;3. 中国科学院大学 北京 100049
- 关键词:
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科学计量; 延迟认证; 睡美人文献; 王子文献; 沉睡专利; 唤醒研究
- 摘要:
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:[目的/ 意义]通过回顾科学中的“睡美人”现象这一问题的发展,梳理国内外图书情报领域“睡美人”现象的研究现状,识别研究中的热点和亟待进一步研究的问题,为之后的相关研究提供支持和建议。[ 方法/ 过程] 利用WoS 以及CNKI 检索相关文献,梳理现阶段的领域热点问题,并以此为主要脉络形成综述。[ 结果/ 结论] 当前科学中的“睡美人”现象相关研究热点主要分为“睡美人文献”的识别方法和实证应用、唤醒研究、预测研究以及其他拓展性研究。未来需要继续对基础研究问题进行改进和深入,并尝试进一步拓展“睡美人”现象的研究领域。
更新日期/Last Update:
1900-01-01