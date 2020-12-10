:[目的/ 意义]通过回顾科学中的“睡美人”现象这一问题的发展,梳理国内外图书情报领域“睡美人”现象的研究现状,识别研究中的热点和亟待进一步研究的问题,为之后的相关研究提供支持和建议。[ 方法/ 过程] 利用WoS 以及CNKI 检索相关文献,梳理现阶段的领域热点问题,并以此为主要脉络形成综述。[ 结果/ 结论] 当前科学中的“睡美人”现象相关研究热点主要分为“睡美人文献”的识别方法和实证应用、唤醒研究、预测研究以及其他拓展性研究。未来需要继续对基础研究问题进行改进和深入,并尝试进一步拓展“睡美人”现象的研究领域。