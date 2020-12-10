[1]唐 洁 曾静静 曲建升.科学中的“ 睡美人”现象研究综述*[J].情报杂志,2020,(12):202.
点击复制

科学中的“ 睡美人”现象研究综述*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年12期
页码:
202
栏目:
出版日期:
2020-12-10

文章信息/Info

Title:
Review of Sleeping Beauties in Science
作者:
唐 洁123 曾静静12 曲建升12
1. 中国科学院西北生态环境资源研究院 兰州 730000;2. 中国科学院兰州文献情报中心 兰州 730000;3. 中国科学院大学 北京 100049
关键词:
科学计量延迟认证睡美人文献王子文献沉睡专利唤醒研究
摘要:
:[目的/ 意义]通过回顾科学中的“睡美人”现象这一问题的发展,梳理国内外图书情报领域“睡美人”现象的研究现状,识别研究中的热点和亟待进一步研究的问题,为之后的相关研究提供支持和建议。[ 方法/ 过程] 利用WoS 以及CNKI 检索相关文献,梳理现阶段的领域热点问题,并以此为主要脉络形成综述。[ 结果/ 结论] 当前科学中的“睡美人”现象相关研究热点主要分为“睡美人文献”的识别方法和实证应用、唤醒研究、预测研究以及其他拓展性研究。未来需要继续对基础研究问题进行改进和深入,并尝试进一步拓展“睡美人”现象的研究领域。
更新日期/Last Update: 1900-01-01