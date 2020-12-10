[1]汤志伟 周 维.地方政府政务微信服务能力的提升路径研究*[J].情报杂志,2020,(12):126.
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地方政府政务微信服务能力的提升路径研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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126
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Promotion Path of Local Government’s WeChat Service Capability
- 作者:
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汤志伟 周 维
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电子科技大学公共管理学院 成都 611731
- 关键词:
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政务微信; 服务能力; 电子政务服务; 数字治理; 区域差异
- 摘要:
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:[目的/ 意义] 现代信息技术的高速发展推动了互联网与政府治理方式的深度融合,加强地方政府政务微信服务能力建设是推进“互联网+政务服务”的重要发展引擎。[方法/ 过程] 为探究我国政务微信服务能力的总体发展情况,本文基于TOE 框架并结合资源依赖理论构建了我国地级市政务微信服务能力影响因素的理论模型,并运用OLS 回归分析进行假设检验。[结果/ 结论]研究表明,技术设施建设、移动应用端普及情况、财政资源、政策重视程度、市场化程度及上级压力显著正向影响地方政府政务微信服务能力的建设,而东、中、西部地区地方政府政务微信服务能力在提升路径上呈现一定的区域差异。
更新日期/Last Update:
1900-01-01