:[目的/ 意义] 现代信息技术的高速发展推动了互联网与政府治理方式的深度融合,加强地方政府政务微信服务能力建设是推进“互联网+政务服务”的重要发展引擎。[方法/ 过程] 为探究我国政务微信服务能力的总体发展情况,本文基于TOE 框架并结合资源依赖理论构建了我国地级市政务微信服务能力影响因素的理论模型,并运用OLS 回归分析进行假设检验。[结果/ 结论]研究表明,技术设施建设、移动应用端普及情况、财政资源、政策重视程度、市场化程度及上级压力显著正向影响地方政府政务微信服务能力的建设,而东、中、西部地区地方政府政务微信服务能力在提升路径上呈现一定的区域差异。