[1]Ëï±¦ÔÆ Áõ³çÈð ÐìÓë[.ÌØÀÊÆÕÕþ¸®¡° ÊÜ¿Ø·ÇÃÜ¡±ÐÅÏ¢¹ÜÀíµÄÐÂ±ä»¯¼°ÆôÊ¾*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(12):67.
µã»÷¸´ÖÆ
ÌØÀÊÆÕÕþ¸®¡° ÊÜ¿Ø·ÇÃÜ¡±ÐÅÏ¢¹ÜÀíµÄÐÂ±ä»¯¼°ÆôÊ¾*()
¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- ¾í:
-
- ÆÚÊý:
-
2020Äê12ÆÚ
- Ò³Âë:
-
67
- À¸Ä¿:
-
- ³ö°æÈÕÆÚ:
-
2020-12-10
ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info
- Title:
-
Changes and Enlightenment of Controlled Unclassified InformationManagement in Donald Trump Administration
- ×÷Õß:
-
Ëï±¦ÔÆ Áõ³çÈð ÐìÓë[
-
±±¾©µç×Ó¿Æ¼¼Ñ§Ôº ±±¾© 100070
- ¹Ø¼ü´Ê:
-
¡°ÊÜ¿Ø·ÇÃÜ¡±ÐÅÏ¢; Ãô¸ÐÐÅÏ¢; ÐÅÏ¢¹ÜÀí; ÌØÀÊÆÕÕþ¸®
- ÕªÒª:
-
:[Ä¿µÄ/ ÒâÒå]ÌØÀÊÆÕÕþ¸®Ö´Õþ½üËÄÄê,ÃÀ¹ú¡°ÊÜ¿Ø·ÇÃÜ¡±ÐÅÏ¢¹ÜÀí·¢ÉúÁËºÜ´ó±ä»¯,ÔÚÖÐÃÀÄ¦²Á²»¶ÏÉý¼¶µÄ±³¾°ÏÂ,ÁË½âÕâÐ©ÐÂ±ä»¯¶ÔÍêÉÆÎÒ¹ú¡°Ãô¸ÐÐÅÏ¢¡±¹ÜÀí¾ßÓÐ»ý¼«ÒâÒå¡£[·½·¨/ ¹ý³Ì] ÌØÀÊÆÕÕþ¸®Ö´ÕþÒÔÀ´,È«Ãæ¼ÓÇ¿ÁË¡°ÊÜ¿Ø·ÇÃÜ¡±ÐÅÏ¢¹ÜÀí,·¢²¼ÁË´óÁ¿ÐÂÕþ²ß¡¢ÐÂÖ¸ÄÏ¼°ÐÂ±ê×¼,Ö±ÃæÑÏ¾þÐÎÊÆºÍ´æÔÚµÄÎÊÌâ,Ç¿»¯¼à¹Ü,µ÷ÕûÀà±ð¼°×ÓÀà±ð,Ìá¸ß¡°ÊÜ¿Ø·ÇÃÜ¡±ÐÅÏ¢¹ÜÀíÏîÄ¿µÄµØÎ»¡£[ ½á¹û/ ½áÂÛ] Ãæ¶Ôµ±Ç°¸´ÔÓµÄ¹ú¼ÊÐÎÊÆ,ÎÒ¹ú¿ÉÒÔ½è¼øÃÀ¹úµÄ¾Ñé,Í¨¹ýÍêÉÆÕþ²ß·¨¹æÌåÏµ¡¢Ç¿»¯±£ÕÏ¡¢¾«×¼¹ÜÀí¡¢½¨Á¢Ô¼Êø»úÖÆÌáÉý¡°Ãô¸ÐÐÅÏ¢¡±¹ÜÀíË®Æ½¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update:
1900-01-01