:[目的/ 意义]探讨学科整体和子学科之间使用次数与被引频次的内在关系及学科学术影响力水平对该关系的影响,揭示学科论文的学术影响规律。[方法/ 过程]利用Web of Science 数据库下载物理学18 个子学科高质量学术论文的使用次数和被引频次,比较学科整体和子学科之间使用和被引之间的关系,并利用因子分析法探究学科学术影响力对使用和被引数据的影响。[结果/ 结论]研究表明:学科整体使用次数和被引频次之间呈现中度相关r =0. 557,子学科相关系数在0. 185 ~0. 862 之间,89% 的子学科使用次数和被引频次之间呈现出中高度相关性;学科整体相关系数较子学科相关性弱,在微观层面,使用次数仍表现出有序的状态,仅有极少数子学科呈现出局部无序分布;定义了学科学术影响力水平的两个决定因素,学术影响力深度因子和广度因子,并验证了学科学术影响力与使用次数和被引频次相关性之间具有正相关性。