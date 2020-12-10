[1]鲁冰婉.大数据背景下域外信息隐私权的困境及应对*―――以个人信息控制为切入点[J].情报杂志,2020,(12):88.
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大数据背景下域外信息隐私权的困境及应对*―――以个人信息控制为切入点()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年12期
页码:
88
栏目:
出版日期:
2020-12-10

文章信息/Info

Title:
The Dilemma and Countermeasures of the Right to Privacy ofForeign Information in the Context of Big Data―――Taking Personal Information Control as the Entry Point
作者:
鲁冰婉
吉林大学法学院 长春 130012
关键词:
大数据个人信息保护信息隐私权价值选择个人信息控制权
摘要:
:[目的/ 意义] 大数据背景下以个人信息控制权为核心的传统信息隐私权正在面临失灵风险,欧盟及美国以本国隐私利益的价值选择为依托,在个人数据保护方面做出了不同回应。只有明确价值选择对个人数据保护路径的决定作用,才能更好的指导个人数据保护与安全。[方法/ 过程] 明确个人信息控制权为信息隐私权的核心内涵,论证大数据背景下因同意原则失灵及匿名化处理的失败致域外信息隐私权遭受时代困境,剖析价值选择以致美欧困境解决产生不同回应,对我国个人数据保护路径提供指导。[结果/ 结论]疫情下可窥我国隐私利益的保护倾向为隐私是可让渡于国家利益及集体利益的一项公民权利。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01