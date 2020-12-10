:[目的/ 意义] 通过战略情报工作的视角对朝鲜战争爆发原因进行复盘检视,引发人们对战略情报在战略决策中重大影响作用的认知与思考,以避免战略情报工作失误导致战略决策失误从而引发不必要的战争。也以此丰富对朝鲜战争问题的研究。[方法/ 过程]从朝鲜、苏联、中国和美国四国的维度,以战略决策背后的战略情报工作为视角,依据大量历史资料,分析在朝鲜战争爆发问题上的战略情报工作失误。[结果/ 结论] 朝鲜战争是由朝鲜积极策划、苏联支持助推、美国政策误导和中国无奈成全下爆发的,既是复杂地缘政治因素所诱发,更是多国战略情报工作失误形成合力所导致。其中最为关键的战略情报工作失误,是朝鲜和苏联对美国战略文化认知的缺失或浅薄,导致进行战争的战略筹划时对美国是否军事干涉形成误判而选择对南方发动军事进攻,最终使一场极具内战性质的战争演变为多达20 国参与的地区国际战争。