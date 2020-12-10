:[目的/ 意义] 旨在对我国声像情报事业发展历程进行研究考证和系统梳理,以期填补相关学术研究和史料研究空白。[方法/ 过程]笔者基于大量文献研究和线索查证,综合参考国家情报工作政策方针调整、声像情报服务效益拓展以及声像技术应用突破等关键指标,将我国声像情报事业发展划分为“四大阶段”“八个时期”。[ 结果/ 结论]文中初步完成了我国声像情报工作的起点考证研究和发展划段研究,对各阶段声像情报工作的重点、特点、成绩及问题进行了客观评定,基本理顺了我国声像情报事业发展演进脉络。