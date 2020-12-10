[1]刘 峰.声像情报发展历史研究[J].情报杂志,2020,(12):57.
点击复制
声像情报发展历史研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年12期
- 页码:
-
57
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
-
Research on the Development History of Audio-Visual Intelligence
- 作者:
-
刘 峰
-
国防科技大学国际关系学院 南京 210012
- 关键词:
-
情报理论与实践; 声像情报; 发展历史; 演进脉络; 工作起点; 阶段划分
- 摘要:
-
:[目的/ 意义] 旨在对我国声像情报事业发展历程进行研究考证和系统梳理,以期填补相关学术研究和史料研究空白。[方法/ 过程]笔者基于大量文献研究和线索查证,综合参考国家情报工作政策方针调整、声像情报服务效益拓展以及声像技术应用突破等关键指标,将我国声像情报事业发展划分为“四大阶段”“八个时期”。[ 结果/ 结论]文中初步完成了我国声像情报工作的起点考证研究和发展划段研究,对各阶段声像情报工作的重点、特点、成绩及问题进行了客观评定,基本理顺了我国声像情报事业发展演进脉络。
更新日期/Last Update:
1900-01-01