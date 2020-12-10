[1]刘 峰.声像情报发展历史研究[J].情报杂志,2020,(12):57.
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声像情报发展历史研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年12期
页码:
57
栏目:
出版日期:
2020-12-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Development History of Audio-Visual Intelligence
作者:
刘 峰
国防科技大学国际关系学院 南京 210012
关键词:
情报理论与实践声像情报发展历史演进脉络工作起点阶段划分
摘要:
:[目的/ 意义] 旨在对我国声像情报事业发展历程进行研究考证和系统梳理,以期填补相关学术研究和史料研究空白。[方法/ 过程]笔者基于大量文献研究和线索查证,综合参考国家情报工作政策方针调整、声像情报服务效益拓展以及声像技术应用突破等关键指标,将我国声像情报事业发展划分为“四大阶段”“八个时期”。[ 结果/ 结论]文中初步完成了我国声像情报工作的起点考证研究和发展划段研究,对各阶段声像情报工作的重点、特点、成绩及问题进行了客观评定,基本理顺了我国声像情报事业发展演进脉络。
更新日期/Last Update: 1900-01-01