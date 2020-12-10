[目的/ 意义]社会化媒体的迅速发展与普及,使社会化搜寻成为游客出游决策时必不可少的环节。研究游客社会化搜寻效果影响机制对提升社会化媒体平台的旅游服务水平,完善旅游信息配置体系有重要意义。[ 方法/过程]本文基于实验法,考察任务复杂度(复杂任务vs. 简单任务)、时间限制(有vs. 无)和搜寻能力(高vs. 低)对游客社会化搜寻效果的影响。[结果/ 结论]实证结果显示,相对于复杂任务,简单任务下,游客的社会化搜寻效果更好;相对于有时间限制,无时间限制下,游客的社会化搜寻效果更好;相对于低搜寻能力,具有高搜寻能力的游客社会化搜寻效果更好。同时还发现,搜寻能力调节任务复杂度与游客社会化搜寻效果之间的负向关系,搜寻能力越弱,任务复杂度与游客社会化搜寻效果之间的负向关系越强;反之越弱。