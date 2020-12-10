[1]廉同辉 余菜花.基于任务复杂度、时间限制和搜寻能力的游客社会化搜寻效果影响机制研究*[J].情报杂志,2020,(12):151.
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基于任务复杂度、时间限制和搜寻能力的游客社会化搜寻效果影响机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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151
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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The Influence Mechanism of Tourists’ Socialized Search ResultsBased on Task Complexity, Time Limit and Search Ability
- 作者:
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廉同辉1 余菜花2
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1. 南京财经大学工商管理学院 南京 210023;2. 南京信息工程大学管理工程学院 南京 210044
- 关键词:
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任务复杂度; 时间限制; 搜索能力; 社会搜寻效果; 游客
- 摘要:
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[目的/ 意义]社会化媒体的迅速发展与普及,使社会化搜寻成为游客出游决策时必不可少的环节。研究游客社会化搜寻效果影响机制对提升社会化媒体平台的旅游服务水平,完善旅游信息配置体系有重要意义。[ 方法/过程]本文基于实验法,考察任务复杂度(复杂任务vs. 简单任务)、时间限制(有vs. 无)和搜寻能力(高vs. 低)对游客社会化搜寻效果的影响。[结果/ 结论]实证结果显示,相对于复杂任务,简单任务下,游客的社会化搜寻效果更好;相对于有时间限制,无时间限制下,游客的社会化搜寻效果更好;相对于低搜寻能力,具有高搜寻能力的游客社会化搜寻效果更好。同时还发现,搜寻能力调节任务复杂度与游客社会化搜寻效果之间的负向关系,搜寻能力越弱,任务复杂度与游客社会化搜寻效果之间的负向关系越强;反之越弱。
更新日期/Last Update:
1900-01-01