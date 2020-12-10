:[目的/ 意义]近年来,“五眼联盟”加大了对中国的情报监控,针对此问题的研究,有助于进一步理解中国国家安全环境。[方法/ 过程]从“五眼联盟”监控目标和对象谈起,其战略演进分为二战期间、冷战阶段、后冷战时期、反恐时代和新时期,其中新时期的监控重点聚焦于中国,其动因主要包括国际格局、美国国家战略、中美科技竞争等。[结果/ 结论]通过研究发现,“五眼联盟”涉华情报逻辑主要包括三方面,即冷战思维作祟、情报政治化的风险、涉华的扩员逻辑。基于此可知,“五眼联盟”正在发展成为反华同盟,此现象需要中国加强重视。