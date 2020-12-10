[1]李益斌 刘 洋.“ 五眼联盟”涉华情报监控探究:现实、动因和逻辑*[J].情报杂志,2020,(12):9.
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“ 五眼联盟”涉华情报监控探究:现实、动因和逻辑*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年12期
页码:
9
栏目:
出版日期:
2020-12-10

文章信息/Info

Title:
"Five Eyes Alliance" China-related Intelligence Monitoring Research:Reality,Motivation and Logic
作者:
李益斌12 刘 洋3
1. 兰州大学中亚研究所 兰州 730000;2. 兰州大学政治与国际关系学院 兰州 730000;3. 中国政法大学 北京 100089
关键词:
五眼联盟涉华情报情报监控网络安全中美关系
摘要:
:[目的/ 意义]近年来,“五眼联盟”加大了对中国的情报监控,针对此问题的研究,有助于进一步理解中国国家安全环境。[方法/ 过程]从“五眼联盟”监控目标和对象谈起,其战略演进分为二战期间、冷战阶段、后冷战时期、反恐时代和新时期,其中新时期的监控重点聚焦于中国,其动因主要包括国际格局、美国国家战略、中美科技竞争等。[结果/ 结论]通过研究发现,“五眼联盟”涉华情报逻辑主要包括三方面,即冷战思维作祟、情报政治化的风险、涉华的扩员逻辑。基于此可知,“五眼联盟”正在发展成为反华同盟,此现象需要中国加强重视。

相似文献/References:

[1]廖蓓蓓 邢 松.后斯诺登时代五眼联盟网络安全战略研究对我国的启示[J].情报杂志,2020,(10):20.
[2]王 欣 吴少正.情报为何难以主导警务:五眼联盟国家的困境及根源分析*[J].情报杂志,2020,(12):27.

更新日期/Last Update: 1900-01-01