[1]李益斌 刘 洋.“ 五眼联盟”涉华情报监控探究:现实、动因和逻辑*[J].情报杂志,2020,(12):9.
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“ 五眼联盟”涉华情报监控探究:现实、动因和逻辑*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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9
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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"Five Eyes Alliance" China-related Intelligence Monitoring Research:Reality,Motivation and Logic
- 作者:
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李益斌1; 2 刘 洋3
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1. 兰州大学中亚研究所 兰州 730000;2. 兰州大学政治与国际关系学院 兰州 730000;3. 中国政法大学 北京 100089
- 关键词:
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五眼联盟; 涉华情报; 情报监控; 网络安全; 中美关系
- 摘要:
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:[目的/ 意义]近年来,“五眼联盟”加大了对中国的情报监控,针对此问题的研究,有助于进一步理解中国国家安全环境。[方法/ 过程]从“五眼联盟”监控目标和对象谈起,其战略演进分为二战期间、冷战阶段、后冷战时期、反恐时代和新时期,其中新时期的监控重点聚焦于中国,其动因主要包括国际格局、美国国家战略、中美科技竞争等。[结果/ 结论]通过研究发现,“五眼联盟”涉华情报逻辑主要包括三方面,即冷战思维作祟、情报政治化的风险、涉华的扩员逻辑。基于此可知,“五眼联盟”正在发展成为反华同盟,此现象需要中国加强重视。
更新日期/Last Update:
1900-01-01