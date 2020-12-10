:[目的/ 意义]揭示中国和美国“人工智能+教育”研究的话题异同对于促进我国人工智能教育发展具有重要意义。[方法/ 过程]以Web of Science 数据库中人工智能教育的相关文献为分析对象,采用结构话题模型分析方法,对话题结构、话题内容以及话题时序变化等进行了模型估计和比较分析。[ 结果/ 结论] 研究结果发现,中美“ 人工智能+教育”研究涵盖了15 个主要话题。美国研究者倾向于机器学习、教育机器人以及智能知识管理系统等11 个智能技术性话题,中国研究者关注教育游戏、教学代理和智能医疗等4 个教学性话题。他们在同一话题的预期比例和话题关键词内容等方面存在着显著差异,大部分研究话题的时序发展强度各异。基于结构话题模型的文献分析,不仅揭示了两国在话题数量、内容偏好以及强度时序发展等方面的异同,而且为我国人工智能教育的基础性研究、研究体系创建、建立健全研发机制等建议的提出提供了依据。