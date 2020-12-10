:[目的/ 意义]新时代背景下我国将“互联网+政务服务”的建设提升到了战略高度,并出台了以网上政务服务平台建设为代表的系列政策。对于该政策创新扩散的研究可有助于对政府相关行为做出预判与引导,提高政策落实效率及质量。[方法/ 过程]以我国32 个地级市的网上政务服务平台建设情况为研究对象,采用事件史分析法,从内、外因两个层面分析地级市政府政策创新扩散行为的影响因素。[结果/ 结论] 研究发现市场化程度、中央信号和省级执行会促成地级市政府网上政务服务政策创新扩散行为的发生;地区经济实力、互联网用户量、城市人口规模以及政府科技支出水平都对当地政府的政策创新扩散起到显著的正面影响效果。