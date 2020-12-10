[目的/ 意义]随着2018 年《出口管制改革法》的生效实施,美国政府进一步扩大技术出口管制的范围,新兴和基础技术作为法案重点受到广泛关注。[方法/ 过程]追根溯源,新兴和基础技术与关键技术的识别和管制有诸多关联。在梳理现代美国出口管制演变的过程中,理清美国技术出口管制的目的和对象,从1979 年法案的关键技术,再到21 世纪初的颠覆性技术威胁,直至如今的新兴和基础技术,美国技术出口管制的出发点都是为维护其国家安全利益,打压主要竞争对手,维持其科技领域和军事实力的绝对优势。[结果/ 结论] 面对技术引进和技术合作的巨大压力,中国高技术产业发展的关键路径就是掌握自主可控的关键技术。在此基础上,从构建情报体系,加强技术研发支持,吸引外资参与,寻求外部支持以及普及企业合规提出应对美国技术出口管制的五项建议。