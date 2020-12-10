[1]邓灵斌.《数据安全法( 草案) 》解读及我国图书情报界的对策建议[J].情报杂志,2020,(12):83.
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《数据安全法( 草案) 》解读及我国图书情报界的对策建议()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年12期
- 页码:
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83
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-12-10
文章信息/Info
- Title:
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Unscrambling of Data Security Law of P. R. C. (Draft) and CountermeasureSuggestions of Library & Intelligence Circles in China
- 作者:
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邓灵斌
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南华大学经济管理与法学学院 衡阳 421001
- 关键词:
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《中华人民共和国数据安全法(草案)》; 数据安全; 图书馆; 情报需求; 安全体系
- 摘要:
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:[目的/ 意义]《中华人民共和国数据安全法(草案)》的发布具有重要意义,为我国图书情报界的数据安全提供了有力法律保障。[方法/ 过程]运用文献查阅和综合分析等方法,对《数据安全法(草案)》进行了详细解读:阐述其制订历程、主要内容、亮点与特色以及有待完善之处。[ 结果/ 结论] 在此基础上,提出我国图书情报界的对策建议:思想意识上跟进,认识到《数据安全法(草案)》对图书情报界数据安全的法制保障作用;图书馆有义务和职责确保馆藏数据和读者数据的安全;构建图书馆数据安全网络防护体系;积极开展“安全情报”学术研讨;情报部门应加强对数据安全的科学监管。
更新日期/Last Update:
1900-01-01