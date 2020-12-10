:[目的/ 意义]《中华人民共和国数据安全法(草案)》的发布具有重要意义,为我国图书情报界的数据安全提供了有力法律保障。[方法/ 过程]运用文献查阅和综合分析等方法,对《数据安全法(草案)》进行了详细解读:阐述其制订历程、主要内容、亮点与特色以及有待完善之处。[ 结果/ 结论] 在此基础上,提出我国图书情报界的对策建议:思想意识上跟进,认识到《数据安全法(草案)》对图书情报界数据安全的法制保障作用;图书馆有义务和职责确保馆藏数据和读者数据的安全;构建图书馆数据安全网络防护体系;积极开展“安全情报”学术研讨;情报部门应加强对数据安全的科学监管。