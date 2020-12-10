[1]陈猛夫.美国非政府机构的情报履职发展历程及做法分析[J].情报杂志,2020,(12):15.
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美国非政府机构的情报履职发展历程及做法分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年12期
页码:
15
栏目:
出版日期:
2020-12-10

文章信息/Info

Title:
The Road of the U. S. Non-Governmental Organizations Participating inIntelligence Work―――Development and Main Methods
作者:
陈猛夫
北京航空航天大学公共管理学院 北京 100191
关键词:
非政府机构情报工作军民融合情报产品合作机制美国
摘要:
:[目的/ 意义]美国非政府机构参与情报工作发端于两次世界大战,至今已走过漫长路程,梳理其参与情报工作的历史路径和做法手段,可为我国民间机构参与情报工作提供借鉴。[方法/ 过程]从美国非政府机构参与情报工作的历史与现实入手,梳理其参与的发展历程,归纳主要做法方式,进而得出对我启示。[ 结果/ 结论] 美国非政府机构参与情报工作,符合情报工作军民融合发展战略要求,应考虑体制机制、政策法规、行为监管等因素对其影响,形成中国特色民间机构参与情报工作的基本路径,少走弯路以实现跨越式发展。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01