:[目的/ 意义]美国非政府机构参与情报工作发端于两次世界大战,至今已走过漫长路程,梳理其参与情报工作的历史路径和做法手段,可为我国民间机构参与情报工作提供借鉴。[方法/ 过程]从美国非政府机构参与情报工作的历史与现实入手,梳理其参与的发展历程,归纳主要做法方式,进而得出对我启示。[ 结果/ 结论] 美国非政府机构参与情报工作,符合情报工作军民融合发展战略要求,应考虑体制机制、政策法规、行为监管等因素对其影响,形成中国特色民间机构参与情报工作的基本路径,少走弯路以实现跨越式发展。