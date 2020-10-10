[目的/ 意义]法国作为全球主要大国和欧盟的核心成员,近年来围绕维护“数字主权”、确保“数字安全”两大战略重心,不断加强网络空间安全建设。通过总结梳理法国网络空间安全建设经验特点,以求对我国相关领域建设发展有所启示。[方法/ 过程]通过层次分析法和文献分析法,对近年来法国出台的网络安全战略文件、军事条令、国际法规翻译研究,在提炼其国家战略重心的基础上,充分总结梳理其网络空间安全建设最新动向,并从其防御力量建设、国际法规编修、安全措施推进、培训教育开展、国内国际合作5 个维度分析其具体做法特点。[ 结果/ 结论]近年来,法国为围绕其“两大数字主题”的战略重心,已经形成一套较为完备的网络空间安全治理体系,其国际影响也日益突出。我国应充分借鉴其好的经验做法,进一步加强网络空间安全建设,全面落实习近平主席的网络强国战略思想。