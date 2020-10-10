[目的/ 意义]在知识经济时代,面对海量的信息、知识,对知识资源供需匹配的研究有助于对知识资源的有效配置,实现知识资源价值最大化。[方法/ 过程]以案例知识为研究对象,基于供需匹配视角,针对现有知识匹配研究之不足,提出基于领域本体与CBR 的知识供需匹配方法。该方法将案例知识供需匹配过程细分为语义匹配和CBR 匹配,并在CBR 匹配阶段确定最终匹配结果。[结果/ 结论] 实证分析表明,与既有方法相比,该文提出的知识供需匹配方法具有一定的比较优势:通过引入概念相关度,对概念相似度进行改进,使匹配结果更为准确客观;采用聚类的方法压缩遍历空间,减少匹配计算的冗余度,提高了匹配效率。