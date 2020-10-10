[1]张建华 李方方 叶建文.基于领域本体与CBR 的案例知识供需匹配研究*[J].情报杂志,2020,(10):144.
点击复制

基于领域本体与CBR 的案例知识供需匹配研究*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年10期
页码:
144
栏目:
出版日期:
2020-10-10

文章信息/Info

Title:
Research on Matching and Supplying of Case KnowledgeBased on Domain Ontology and CBR
作者:
张建华 李方方 叶建文
郑州大学管理工程学院 郑州 450001
关键词:
知识供需匹配领域本体CBR知识重用综合语义相似度视图相似度
摘要:
[目的/ 意义]在知识经济时代,面对海量的信息、知识,对知识资源供需匹配的研究有助于对知识资源的有效配置,实现知识资源价值最大化。[方法/ 过程]以案例知识为研究对象,基于供需匹配视角,针对现有知识匹配研究之不足,提出基于领域本体与CBR 的知识供需匹配方法。该方法将案例知识供需匹配过程细分为语义匹配和CBR 匹配,并在CBR 匹配阶段确定最终匹配结果。[结果/ 结论] 实证分析表明,与既有方法相比,该文提出的知识供需匹配方法具有一定的比较优势:通过引入概念相关度,对概念相似度进行改进,使匹配结果更为准确客观;采用聚类的方法压缩遍历空间,减少匹配计算的冗余度,提高了匹配效率。

相似文献/References:

[1]陈晓燕 贾 珊 何有世.基于深度学习的领域本体构建研究*―――以汽车领域为例[J].情报杂志,2020,(01):174.

更新日期/Last Update: 1900-01-01