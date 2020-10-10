[目的/ 意义]探究政务服务数据协同治理水平的提升路径,为政务服务数据治理实践提供指导。[ 方法/ 过程]基于TOE 框架,提出解释政府政务服务数据协同治理水平的整合性框架。以31 个省级政府为案例,运用模糊集定性比较分析(FSQCA)方法,开展实证研究。[结果/ 结论]研究表明:较高政务服务数据协同治理水平的路径可以归纳为五种模式。在未来发展中,为提升政务服务数据协同治理水平,省级政府应因地制宜的探索适配性路径,健全制度建设,提升智能化终端建设及大数据产业发展水平,在完善机构职能的基础上发挥其他优势。