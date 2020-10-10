[1]张会平 宋晔琴.政务服务数据协同治理水平的提升路径研究*―――基于TOE 框架的组态分析[J].情报杂志,2020,(10):151.
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政务服务数据协同治理水平的提升路径研究*―――基于TOE 框架的组态分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年10期
- 页码:
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151
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Paths of Improving Data Collaborative Governance for GovernmentServices:Configuration Analysis Based on TOE Framework
- 作者:
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张会平 宋晔琴
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电子科技大学公共管理学院 成都 611731
- 关键词:
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政务服务数据; 数据协同治理; 省级政府; 模糊集定性比较分析; 组态分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]探究政务服务数据协同治理水平的提升路径,为政务服务数据治理实践提供指导。[ 方法/ 过程]基于TOE 框架,提出解释政府政务服务数据协同治理水平的整合性框架。以31 个省级政府为案例,运用模糊集定性比较分析(FSQCA)方法,开展实证研究。[结果/ 结论]研究表明:较高政务服务数据协同治理水平的路径可以归纳为五种模式。在未来发展中,为提升政务服务数据协同治理水平,省级政府应因地制宜的探索适配性路径,健全制度建设,提升智能化终端建设及大数据产业发展水平,在完善机构职能的基础上发挥其他优势。
更新日期/Last Update:
1900-01-01