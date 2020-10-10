[1]臧志栋 李秀霞 李 奇.基于PageRank 算法的期刊被引时间因子研究[J].情报杂志,2020,(10):203.
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基于PageRank 算法的期刊被引时间因子研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年10期
页码:
203
栏目:
出版日期:
2020-10-10

文章信息/Info

Title:
Research on Cited Time Impact Factor of JournalBased on PageRank Algorithm
作者:
臧志栋 李秀霞 李 奇
曲阜师范大学 日照 276826
关键词:
PageRank 算法期刊影响力h 指数CTIF-PR 因子
摘要:
[目的/ 意义]为优化期刊评价,该文综合多影响因素提出一种基于PageRank 算法的期刊影响力新指标。[方法/ 过程]首先,建立期刊之间的互引网络矩阵,计算PageRank 值(简称PR 值);然后,建立期刊与其被引期刊的被引网络,计算期刊相对h 指数,用以反映期刊质量;融入时间异质性因子,构建基于PageRank 算法的被引时间影响因子(简称为CTIF-PR 因子);最后,以图书情报领域的44 种期刊为例进行实证研究。[结果/ 结论] 研究结果发现:CTIF-PR 因子能综合期刊的引文数量、引文质量、载文时间异质性等期刊影响力因素,使其在期刊评价中具有较好的时效性、更高的敏感性和区分度。

相似文献/References:

[1]李 鑫 郝冬冬.我国科技期刊的Altmetrics 指标分析与解读[J].情报杂志,2019,(11):158.
[2]徐小莹 李 辉.基于深度自编码器的学术期刊影响力排序与分区方法*[J].情报杂志,2020,(04):145.

更新日期/Last Update: 1900-01-01