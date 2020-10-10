[目的/ 意义]为优化期刊评价,该文综合多影响因素提出一种基于PageRank 算法的期刊影响力新指标。[方法/ 过程]首先,建立期刊之间的互引网络矩阵,计算PageRank 值(简称PR 值);然后,建立期刊与其被引期刊的被引网络,计算期刊相对h 指数,用以反映期刊质量;融入时间异质性因子,构建基于PageRank 算法的被引时间影响因子(简称为CTIF-PR 因子);最后,以图书情报领域的44 种期刊为例进行实证研究。[结果/ 结论] 研究结果发现:CTIF-PR 因子能综合期刊的引文数量、引文质量、载文时间异质性等期刊影响力因素,使其在期刊评价中具有较好的时效性、更高的敏感性和区分度。