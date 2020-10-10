[1]臧志栋 李秀霞 李 奇.基于PageRank 算法的期刊被引时间因子研究[J].情报杂志,2020,(10):203.
点击复制
基于PageRank 算法的期刊被引时间因子研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年10期
- 页码:
-
203
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-10-10
文章信息/Info
- Title:
-
Research on Cited Time Impact Factor of JournalBased on PageRank Algorithm
- 作者:
-
臧志栋 李秀霞 李 奇
-
曲阜师范大学 日照 276826
- 关键词:
-
PageRank 算法; 期刊影响力; h 指数; CTIF-PR 因子
- 摘要:
-
[目的/ 意义]为优化期刊评价,该文综合多影响因素提出一种基于PageRank 算法的期刊影响力新指标。[方法/ 过程]首先,建立期刊之间的互引网络矩阵,计算PageRank 值(简称PR 值);然后,建立期刊与其被引期刊的被引网络,计算期刊相对h 指数,用以反映期刊质量;融入时间异质性因子,构建基于PageRank 算法的被引时间影响因子(简称为CTIF-PR 因子);最后,以图书情报领域的44 种期刊为例进行实证研究。[结果/ 结论] 研究结果发现:CTIF-PR 因子能综合期刊的引文数量、引文质量、载文时间异质性等期刊影响力因素,使其在期刊评价中具有较好的时效性、更高的敏感性和区分度。
更新日期/Last Update:
1900-01-01