[目的/ 意义]随着风险社会与网络社会的叠加,突发公共卫生事件网络舆情一般都具有热度高、持续时间长、网民参与程度广等风险特征,通过引入HHM 模型、系统动力学理论模型分析了影响突发公共卫生事件网络舆情风险水平的主要因素,为我国政府相关部门加强风险防控和风险管理提供重要依据。[ 方法/ 过程] 以4M 理论为基础,通过HHM 模型构建突发公共卫生事件网络舆情风险影响因素识别框架,并借助系统动力学对影响因素进行系统模拟仿真,最后以舆情风险演化水平为衡量指标分析突发公共卫生事件网络舆情风险演化机理及过程。[ 结果/结论]通过理论分析和模拟仿真,大致得出突发公共卫生事件网络舆情风险演化机理的若干条规律,最后结合新突发公共卫生事件防控的现实情况,提出政府应加强把握突发公共卫生事件网络舆情风险引导的系统性、针对性和长远性等一系列措施。