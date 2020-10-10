[目的/ 意义]分析学术用户探索式搜索行为的认知过程,帮助图书馆员精准定位用户的信息需求,为之提供适合的信息服务种类,提高图书馆学术信息服务的精准度。[方法/ 过程]探索式搜索行为的认知过程由问题情境和搜索过程组成,随着用户探索式搜索行为的认知阶段的推进,用户以开始、浏览、搜索、评价、集成和停止为基本单位动态、循环地获取相关信息,逐步消除情境空间的3 种信息不确定性。[结果/ 结论] 将信息服务分为信息源与工具服务、信息策略服务与信息内容服务3 方面,图书馆员可以判断用户所处的探索式搜索行为认知阶段,明确现存信息不确定性种类,对优化图书馆信息咨询服务具有现实参考价值。