[1]杨 倩.探索式搜索行为的认知过程与图书馆信息服务策略研究[J].情报杂志,2020,(10):176.
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探索式搜索行为的认知过程与图书馆信息服务策略研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年10期
- 页码:
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176
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Cognitive Process of Exploratory Search Behavior andLibrary Information Service Strategy
- 作者:
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杨 倩
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国家图书馆参考咨询部 北京 100081
- 关键词:
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探索式搜索行为; 认知过程; 学术用户; 不确定性; 信息问题; 信息服务
- 摘要:
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[目的/ 意义]分析学术用户探索式搜索行为的认知过程,帮助图书馆员精准定位用户的信息需求,为之提供适合的信息服务种类,提高图书馆学术信息服务的精准度。[方法/ 过程]探索式搜索行为的认知过程由问题情境和搜索过程组成,随着用户探索式搜索行为的认知阶段的推进,用户以开始、浏览、搜索、评价、集成和停止为基本单位动态、循环地获取相关信息,逐步消除情境空间的3 种信息不确定性。[结果/ 结论] 将信息服务分为信息源与工具服务、信息策略服务与信息内容服务3 方面,图书馆员可以判断用户所处的探索式搜索行为认知阶段,明确现存信息不确定性种类,对优化图书馆信息咨询服务具有现实参考价值。
更新日期/Last Update:
1900-01-01