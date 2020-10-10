[目的/ 意义]生物安全是国家安全和全球安全的重要组成部分。在当前新冠肺炎疫情在全球大流行的背景下,全球对生物安全达到空前的关注。从安全情报学角度看,生物安全情报是生物安全治理的关键支撑和新视角。因此,开展生物安全情报研究意义重大。[方法/ 过程]立足于理论层面,在明确生物安全基本内涵的基础上,解析生物安全情报的涵义。在此基础上,讨论生物安全情报对于生物安全治理的重要性。[结果/ 结论] 研究结果发现,生物安全情报是面向生物安全治理的,是生物安全治理不可或缺的维度,是助推生物安全治理能力提升的利器。同时,生物安全情报是一个面向生物安全的安全情报学的重要新议题,是安全情报学发展的下一个新方向和新机遇。