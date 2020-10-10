[1]王 秉.生物安全情报:一个安全情报学的重要新议题*[J].情报杂志,2020,(10):45.
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生物安全情报:一个安全情报学的重要新议题*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年10期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Bio-Security & Safety Intelligence: A Significant New Topic inSecurity & Safety Intelligence Science
- 作者:
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王 秉1; 2
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1. 中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083;2. 中南大学安全理论创新与促进研究中心 长沙 410083
- 关键词:
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安全情报学; 生物安全; 生物安全情报; 生物安全治理
- 摘要:
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[目的/ 意义]生物安全是国家安全和全球安全的重要组成部分。在当前新冠肺炎疫情在全球大流行的背景下,全球对生物安全达到空前的关注。从安全情报学角度看,生物安全情报是生物安全治理的关键支撑和新视角。因此,开展生物安全情报研究意义重大。[方法/ 过程]立足于理论层面,在明确生物安全基本内涵的基础上,解析生物安全情报的涵义。在此基础上,讨论生物安全情报对于生物安全治理的重要性。[结果/ 结论] 研究结果发现,生物安全情报是面向生物安全治理的,是生物安全治理不可或缺的维度,是助推生物安全治理能力提升的利器。同时,生物安全情报是一个面向生物安全的安全情报学的重要新议题,是安全情报学发展的下一个新方向和新机遇。
更新日期/Last Update:
1900-01-01