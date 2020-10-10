[目的/ 意义]解析香港“修例”风波中网民的情感演化过程,找寻此类大规模网络舆情事件的演化规律并为相关部门提供舆情防范与应对的理论依据。[方法/ 过程]针对复杂语境下的大量网络舆情评论,通过构建情感值测度算法并将其融入到改进后的LDA-ARMA 模型中,对事件舆情情感进行动态化呈现和细粒度划分,并通过对香港某知名论坛中与“修例”相关的大规模文本数据的采撷,实现多维情感分析与演化预测。[ 结果/ 结论] 通过实证分析,以“主题词”的演化为核心,可视化地计算并揭示了“修例”风波在三个演化阶段下网民和意见领袖的情感变化过程,剖析了舆情在“文本-主题”下的情感分布与演化趋势,深度解析了意见领袖在“修例”舆情事件中的角色和作用,其中舆情情感预测平均误差小于9. 95%。