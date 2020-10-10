[1]谭春辉 谢 荣 刘 倩.政策工具视角下的我国科技评估政策文本量化研究*[J].情报杂志,2020,(10):181.
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政策工具视角下的我国科技评估政策文本量化研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年10期
- 页码:
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181
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-10-10
文章信息/Info
- Title:
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A Quantitative Study of Chinese Science and Technology Evaluation PolicyText from the Perspective of Policy Instrument
- 作者:
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谭春辉 谢 荣 刘 倩
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华中师范大学信息管理学院 武汉 430079
- 关键词:
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科技评估; 政策文本; 政策工具; 科技评估要素
- 摘要:
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[目的/ 意义]我国已出台系列科技评估政策文本,对其进行分析,有利于后续政策体系的完善,对于推进国家科技事业持续健康发展具有重要意义。[方法/ 过程]选取了2000-2019 年间的44 份政策文本,从政策工具类型角度和评估内容角度展开研究,采用内容分析法,借助NVivo 质性分析软件对政策文本进行量化分析。[ 结果/ 结论]结果表明:科技评估政策文本存在政策工具整体结构不合理、科技评估内容要素不完善、政策文本可操作性待加强、政策工具配套措施待完善等问题。政府在未来优化科技评估政策体系时应加强以下工作:协调政策工具结构比例、完善科技评估内容要素、增强政策工具可操作性、提升政策工具实质效力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01