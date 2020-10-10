[目的/ 意义]我国已出台系列科技评估政策文本,对其进行分析,有利于后续政策体系的完善,对于推进国家科技事业持续健康发展具有重要意义。[方法/ 过程]选取了2000-2019 年间的44 份政策文本,从政策工具类型角度和评估内容角度展开研究,采用内容分析法,借助NVivo 质性分析软件对政策文本进行量化分析。[ 结果/ 结论]结果表明:科技评估政策文本存在政策工具整体结构不合理、科技评估内容要素不完善、政策文本可操作性待加强、政策工具配套措施待完善等问题。政府在未来优化科技评估政策体系时应加强以下工作:协调政策工具结构比例、完善科技评估内容要素、增强政策工具可操作性、提升政策工具实质效力。