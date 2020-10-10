[1]沈洪洲 史俊鹏 马巧慧.社会化问答社区回答内容质量影响特征研究*―――以“ 知乎”为例[J].情报杂志,2020,(10):169.
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社会化问答社区回答内容质量影响特征研究*―――以“ 知乎”为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年10期
- 页码:
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169
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Influential Features of the Answer Quality in Social Q&A Community:Taking "Zhihu" as an Example
- 作者:
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沈洪洲1; 2 史俊鹏1 马巧慧1
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1. 南京邮电大学管理学院 南京 210003;2. 南京邮电大学信息产业融合创新与应急管理研究中心 南京 210003
- 关键词:
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社会化问答社区; 回答内容质量; 基本特征; 数据挖掘
- 摘要:
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[目的/ 意义]社会化问答社区回答内容的严谨性、专业性和严肃性急剧下降,探究具有哪些特征的回答内容更有可能成为一个高质量的回答,对引导用户提供更高质量的回答内容具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以“知乎”社区为例,通过对回答内容的分析和相关研究文献的总结,确定了10 个潜在的影响回答内容质量的基本特征。基于“计算机科学”话题下的87 670 条回答内容数据,运用数据挖掘方法确定回答内容质量的最佳二分类模型,并进一步挖掘出对回答内容质量具有重要影响的特征。[结果/ 结论]回答内容的标注数量越多,重点内容及结构就越清晰,回答内容质量越高;回答内容文本长度分布于100 ~700 字之间更为合理;情感倾向更为积极的回答内容更能获得其他用户的认可。
更新日期/Last Update:
1900-01-01