[目的/ 意义]社会化问答社区回答内容的严谨性、专业性和严肃性急剧下降,探究具有哪些特征的回答内容更有可能成为一个高质量的回答,对引导用户提供更高质量的回答内容具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以“知乎”社区为例,通过对回答内容的分析和相关研究文献的总结,确定了10 个潜在的影响回答内容质量的基本特征。基于“计算机科学”话题下的87 670 条回答内容数据,运用数据挖掘方法确定回答内容质量的最佳二分类模型,并进一步挖掘出对回答内容质量具有重要影响的特征。[结果/ 结论]回答内容的标注数量越多,重点内容及结构就越清晰,回答内容质量越高;回答内容文本长度分布于100 ~700 字之间更为合理;情感倾向更为积极的回答内容更能获得其他用户的认可。