[目的/ 意义]面对日益严峻的恐怖主义威胁,东盟各国利用政策工具,相继出台反恐相关政策来遏制恐怖主义发展。总结东盟各国反恐怖主义政策制定规律,有助于为未来反恐工作开展提供经验借鉴,推动中国与东盟各国反恐合作深化,达到维护区域安全的目的。[方法/ 过程]以1959-2017 年东盟十国颁布的37 份政策为例,通过Nvi鄄vo 质性研究软件,运用政策文本计量分析方法分析反恐政策制定规律。[ 结果/ 结论] 研究发现:第一,东盟十国政策制定经历了“一乱一治”-“放任”-“谴责”-“积极”的转变过程;第二,东盟十国反恐政策具有变迁过程更倾向为内生学习型政策、政策制定区域差异显著、政策目的以维护本国安全为主的特征;第三,东盟十国政策还存在国内政策缺乏预防意识、国际合作协议约束效力不强等问题。