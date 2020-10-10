[目的/ 意义]情报质量评估是情报研究和情报工作的重要内容。情报质量评估过程中的结果逻辑导向具有一系列负面影响,对此展开研究有利于探明其表征、挖掘其机理、控制其不足。[方法/ 过程]在梳理已有相关研究的基础上,指明情报质量评估中结果逻辑的诸多表征,并进一步探究其发生的机制,最后提出可能的控制思路。[ 结果/ 结论]情报质量评估中结果逻辑的控制思路主要在于构建统一的情报质量评估标准,建立全流程的情报质量管控与评价模式,设立第三方评估模式以及以信息管理系统为载体,建立评估模型等。