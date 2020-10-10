[目的/ 意义]网络时代,网络空间已成为世界各国权力角逐的新战场。通过对后斯诺登时代五眼联盟网络安全战略进行研究,希望对我国网络空间治理有所启示。[方法/ 过程] 该文以美国作为五眼联盟的代表,分析在后斯诺登时代(2013 年以后)从国家层面所采取的网络安全战略。利用历史分析法和文献研究法分别从网络安全战略、机构设置和人才培养三个方面展开研究。[结果/ 结论]研究表明,美国在以上三方面采取的措施有助于强化网络安全管理,也值得我国在网络空间治理中进行借鉴。