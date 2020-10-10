[1]廖蓓蓓 邢 松.后斯诺登时代五眼联盟网络安全战略研究对我国的启示[J].情报杂志,2020,(10):20.
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后斯诺登时代五眼联盟网络安全战略研究对我国的启示()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年10期
- 页码:
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20
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-10-10
文章信息/Info
- Title:
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The Enlightenment of the Research on the Cyber Security Strategy of theFive Eyes Alliance in the Post-Snowden Era to China
- 作者:
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廖蓓蓓1 邢 松2
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1. 国家计算机网络应急技术处理协调中心山东分中心 济南 250002;2. 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 青岛 266071
- 关键词:
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后斯诺登时代; 五眼联盟; 网络安全战略; 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]网络时代,网络空间已成为世界各国权力角逐的新战场。通过对后斯诺登时代五眼联盟网络安全战略进行研究,希望对我国网络空间治理有所启示。[方法/ 过程] 该文以美国作为五眼联盟的代表,分析在后斯诺登时代(2013 年以后)从国家层面所采取的网络安全战略。利用历史分析法和文献研究法分别从网络安全战略、机构设置和人才培养三个方面展开研究。[结果/ 结论]研究表明,美国在以上三方面采取的措施有助于强化网络安全管理,也值得我国在网络空间治理中进行借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01