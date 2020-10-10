[1]李 忆 喻靓茹 邱 东.人与人工智能协作模式综述*[J].情报杂志,2020,(10):137.
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人与人工智能协作模式综述*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年10期
页码:
137
栏目:
出版日期:
2020-10-10

文章信息/Info

Title:
Review of Cooperation Mode Between Human and Artificial Intelligence
作者:
李 忆1 喻靓茹1 邱 东2
1. 重庆邮电大学经济管理学院 重庆 400065;2. 重庆邮电大学理学院 重庆 400065
关键词:
人工智能 人与人工智能协作 人机协作 协作模式 技术整合 协作主导者
摘要:
[目的/ 意义]了解人与人工智能( Artificial Intelligence,以下称“ AI”) 协作模式的发展现状和探索其发展趋势,为未来人与AI 协作发展提供方向。[方法/ 过程]以“Human Artificial Intelligence Collaboration”“人与人工智能协作”等为主题词在Web of Science 和CNKI 数据库进行文献检索。回顾人与AI 协作发展进程,通过文献对人与AI 的协作模式进行分类、归纳和总结。[结果/ 结论]研究发现,目前AI 技术整合方式主要集中在增强层,该层细分为三个子类:体现、放大、交互。另外,人类主导、分工合作的协作模式是当前热点,AI 主导的协作模式可作为下一步研究方向。本研究最后提出人与AI 协作模式存在的三个问题,并对未来人与AI 协作的研究提出建议。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01