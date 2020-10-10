[目的/ 意义]了解人与人工智能( Artificial Intelligence,以下称“ AI”) 协作模式的发展现状和探索其发展趋势,为未来人与AI 协作发展提供方向。[方法/ 过程]以“Human Artificial Intelligence Collaboration”“人与人工智能协作”等为主题词在Web of Science 和CNKI 数据库进行文献检索。回顾人与AI 协作发展进程,通过文献对人与AI 的协作模式进行分类、归纳和总结。[结果/ 结论]研究发现,目前AI 技术整合方式主要集中在增强层,该层细分为三个子类:体现、放大、交互。另外,人类主导、分工合作的协作模式是当前热点,AI 主导的协作模式可作为下一步研究方向。本研究最后提出人与AI 协作模式存在的三个问题,并对未来人与AI 协作的研究提出建议。