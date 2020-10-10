[1]李庆军 万连城 王 超 张连和.基于文献计量的虚拟学术社区研究:现状、热点与趋势*[J].情报杂志,2020,(10):198.
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基于文献计量的虚拟学术社区研究:现状、热点与趋势*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年10期
- 页码:
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198
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-10-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Status, Hotspots and Trend of Virtual Academic CommunityBased on Literature Bibliometric
- 作者:
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李庆军1 万连城2 王 超3 张连和3
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1. 潍坊学院经济管理学院 潍坊 261061;2. 西安电子科技大学期刊中心 西安 710071;3. 山东省科学院 济南 250014
- 关键词:
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虚拟学术社区; 文献计量; 知识图谱; 文献共被引网络; 高频关键词
- 摘要:
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[目的/ 意义]揭示虚拟学术社区领域的研究现状、研究热点、演化规律和未来研究方向。[ 方法/ 过程] 以CSSCI 数据库和WOS 数据库为样本数据来源,运用文献计量分析法和CiteSpace 可视化软件,以知识图谱的形式呈现虚拟学术社区领域的文献共被引网络、高频关键词共现网络和关键词时间线图。[结果/ 结论]领域内的经典理论包括:社会认知理论、社会资本理论和融知发酵理论,研究热点聚焦:研究对象、研究平台、影响力评价和行为机制四个维度,未来研究方向:基于区块链的信任机制设计、虚拟学术社区科研人员合作机制研究和基于Altmetric 的影响力评价研究。
更新日期/Last Update:
1900-01-01