[目的/ 意义]揭示虚拟学术社区领域的研究现状、研究热点、演化规律和未来研究方向。[ 方法/ 过程] 以CSSCI 数据库和WOS 数据库为样本数据来源,运用文献计量分析法和CiteSpace 可视化软件,以知识图谱的形式呈现虚拟学术社区领域的文献共被引网络、高频关键词共现网络和关键词时间线图。[结果/ 结论]领域内的经典理论包括:社会认知理论、社会资本理论和融知发酵理论,研究热点聚焦:研究对象、研究平台、影响力评价和行为机制四个维度,未来研究方向:基于区块链的信任机制设计、虚拟学术社区科研人员合作机制研究和基于Altmetric 的影响力评价研究。