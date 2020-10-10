[目的/ 意义]先进制造技术是支撑全球第四次工业革命的重要基石。由于技术策略的差异,先进制造技术在世界各国呈现显著的时间、空间不均衡特征,对其发展特征的探讨将有利于赶超国家抓住发展机会并调整技术创新战略。[方法/ 过程]基于技术生命周期理论,运用Logistic 模型与RTA 指数对美、德、日、中在先进制造技术创新的时间序列、子领域空间分布情况进行分析,进而简要比较了不同国家的先进制造技术优势以及对中国发展先进制造技术可能启示。[结果/ 结论]结果发现,无论是从整体的时间序列,还是特定的国家看,先进制造技术子领域创新发展并不均衡,这种不均衡可能是各国政府直接或间接干预的结果;从技术生命周期趋势看,2017-2023 年是全球先进制造技术转型发展的一个重要时期,多数技术领域都存在创新突破的机会窗口,因此也可能是后发国家实现追赶的时间窗口。有效识别这样的机会窗口对于我国制定引导性政策推动先进制造技术创新、加快经济转型发展有着重要的意义。