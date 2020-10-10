[目的/ 意义]中国的“走出去”战略与“一带一路”倡议的实施加深了全球化时代中国与其他国家和地区的交流与合作。跨文化交流与沟通有利于促进世界和平与稳定,也有利于从根源上消除以恐怖主义为代表的安全风险。文化情报能够提升情报价值并在保护中国海外利益工作中发挥重要作用。[方法/ 过程] 运用文献分析法和案例分析法梳理了文化情报的概念及其学理渊源和应用场景,演绎分析了保护中国海外利益工作中面临的问题。[ 结果/ 结论]通过增进跨文化对话与交流、警惕文化对话与交流中的陷阱与误区、构建文化情报的知识体系与实践体系等措施,文化情报在保护中国海外利益工作中可以发挥独特的作用。