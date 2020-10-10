[1]何攀龙 马 兰.美国图像情报工作发展中的困境、应对举措及其启示[J].情报杂志,2020,(10):25.
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美国图像情报工作发展中的困境、应对举措及其启示()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年10期
页码:
25
栏目:
出版日期:
2020-10-10

文章信息/Info

Title:
Dilemmas, Measures and Revelations in the Development ofAmerican Imagery Intelligence
作者:
何攀龙 马 兰
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
美国图像情报情报机构图像数据图像传输图像处理
摘要:
[目的/ 意义]通过梳理归纳美国图像情报工作的发展困境以及举措,总结其建设图像情报强国的发展路径,为我国发展图像情报工作提供借鉴。[方法/ 过程]从美国图像情报工作发展历程中的困境入手,梳理其成为图像情报强国的重要举措,从而借鉴其图像情报工作的经验。[结果/ 结论] 美国通过合并调整机构,引进新模式、新技术、新装备,突破了图像情报工作的困境,成为了世界领先的图像情报强国。我国在建设图像情报强国的过程中,应充分借鉴美国卓有效果的举措,避免陷入发展困境,从而实现图像情报工作的跨越式发展。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01