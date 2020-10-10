[1]郭苏琳 黄 微 李 吉.区块链技术对舆情用户信息接受行为意愿的影响研究[J].情报杂志,2020,(10):130.
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区块链技术对舆情用户信息接受行为意愿的影响研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年10期
页码:
130
栏目:
出版日期:
2020-10-10

文章信息/Info

Title:
Influence of Blockchain Technology on Public Opinion Users’ Willingness to Accept Information
作者:
郭苏琳 黄 微 李 吉
吉林大学管理学院 长春 130000
关键词:
区块链网络舆情信息接受行为意愿扎根分析
摘要:
[目的/ 意义]丰富区块链舆情信息传播领域研究内容,推动区块链技术在舆情领域应用,打造“风清气正”舆情空间。[方法/ 过程]基于扎根理论研究范式,构建舆情平台区块链技术能力对普通网民信息接受行为意愿的影响模型。[结果/ 结论]舆情平台区块链技术能力影响了普通网民舆情信息质量感知,普通网民舆情信息质量感知又对普通网民舆情信息接受行为意愿产生影响。区块链舆情普通网民个人因素在普通网民舆情信息质量感知对其舆情信息接受行为意愿影响过程中充当调节作用。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01