[目的/ 意义]丰富区块链舆情信息传播领域研究内容,推动区块链技术在舆情领域应用,打造“风清气正”舆情空间。[方法/ 过程]基于扎根理论研究范式,构建舆情平台区块链技术能力对普通网民信息接受行为意愿的影响模型。[结果/ 结论]舆情平台区块链技术能力影响了普通网民舆情信息质量感知,普通网民舆情信息质量感知又对普通网民舆情信息接受行为意愿产生影响。区块链舆情普通网民个人因素在普通网民舆情信息质量感知对其舆情信息接受行为意愿影响过程中充当调节作用。