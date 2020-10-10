[目的/ 意义] 针对传统公安情报生产方式难以应对大数据环境的问题,提出基于复杂网络的结构化公安情报流程,以保证情报生产效率及情报产品质量。[方法/ 过程]首先,分析公安情报流程各环节的要素,并采用比较分析法阐释公安情报流程与复杂网络实证研究流程的内涵一致性;之后,根据复杂网络研究框架,设计基于复杂网络的结构化公安情报流程的运行模式。[结果/ 结论]复杂网络是面向客观世界的描述模型,基于复杂网络的结构化公安情报流程是该模型在情报领域的应用,以赋予情报生产有序性、体系性和可解释性。