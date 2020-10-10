[1]陈 峰.商业投资机构的技术尽职调查方法对科技情报工作的借鉴[J].情报杂志,2020,(10):59.
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商业投资机构的技术尽职调查方法对科技情报工作的借鉴()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年10期
页码:
59
栏目:
出版日期:
2020-10-10

文章信息/Info

Title:
On Methods of Technology Due Diligence by Business Circles and Meanings forthe Science and Technology Information Circles
作者:
陈 峰
中国科学技术信息研究所 北京 100038
关键词:
竞争情报技术尽职调查调研方法科技情报最佳实践
摘要:
[目的/ 意义] 通过商业投资专业机构重大项目投资决策的技术尽职调查实际案例,发掘其对中国科技情报界的含义,为新形势下科技情报工作创新发展提供参考。[方法/ 过程]根据中国本土某著名商业投资公司技术尽职调查实际案例,研究了其开展技术尽职调查需要调查求解的问题、具体方法和关键成功因素。[结果/ 结论] 根据中国本土某著名商业投资公司实际工作凝练出了有代表性的真实案例,介绍了该公司项目投资的基本原则,从4 个方面阐述了技术尽职调查需要调查求解的问题,提炼出了该公司开展技术尽职调查的9 个具体方法和5 个关键成功因素,对科技情报工作的借鉴总结出5 个研究发现。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01