[1]曾忠禄 王 兴.大数据在旅游研究中的运用―――国际文献研究[J].情报杂志,2020,(10):165.
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大数据在旅游研究中的运用―――国际文献研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年10期
页码:
165
栏目:
出版日期:
2020-10-10

文章信息/Info

Title:
The Application of Big Data in Tourism Research:An International Literature Review
作者:
曾忠禄 王 兴
澳门理工学院 澳门
关键词:
大数据旅游信息游客偏好文本分析法
摘要:
[目的/ 意义]通过国际期刊文献分析,了解大数据在旅游研究中的运用以及主要的数据来源,希望能为我国旅游业和学术研究的大数据运用提供参考。[ 方法/ 过程] 该文采用竞争情报文本分析法对Scopus 数据库收录的172 篇旅游文献进行统计分析。[结果/ 结论]研究结果发现:大数据在旅游中的运用主要在游客偏好分析、游客数量预测、游客流分析、游客行为分析和游客满意度分析等五个方面;大数据在以上方面的运用能填补传统旅游信息源的不足和因此导致的分析、预测方法的缺陷,但并不能取代传统的旅游信息收集方法。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01