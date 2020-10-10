[1]曹武军 陈秦秀 薛朝改.重大疫情网络舆情防控策略研究[J].情报杂志,2020,(10):107.
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重大疫情网络舆情防控策略研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年10期
页码:
107
栏目:
出版日期:
2020-10-10

文章信息/Info

Title:
Research on Online Public Opinion Prevention and Control Strategies forMajor Epidemic Diseases
作者:
曹武军 陈秦秀 薛朝改
郑州大学管理工程学院 郑州 450001
关键词:
新冠肺炎网络舆情舆情治理防控策略系统动力学
摘要:
[目的/ 意义]了解重大疫情网络舆情发展规律,识别战“疫”中舆情治理的有效策略,对壮大网络正能量、维护社会稳定有重要意义。[方法/ 过程] 通过分析新冠肺炎网络舆情主体,将其舆情系统划分为网民、网络媒体、政府三个子系统,构建新冠肺炎网络舆情应对的系统动力学模型,进行仿真分析。[ 结果/ 结论] 结果表明:当前网络舆情已经完整经历了萌芽、发展、爆发、衰减四个时期,且呈现发展期快速、衰减期漫长、舆情热度较高的特点;四个时期对应的有效应急策略依次是重视舆情预判、改善沟通能力、加大事件处置和着重统筹协调、提升形象修复和强化调查评估;其中,提升沟通能力、加大事件处置和着重统筹协调对各阶段舆情治理均有明显效果。最后根据分析结果对舆情治理提出对策建议。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01