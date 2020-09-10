:[目的/ 意义]2020 年2 月欧盟成立了新的情报学院,然而学术界对欧盟情报一体化发展一直存在争议,明确其内在逻辑、障碍和动力有助于我们进一步预测欧盟情报合作的未来。[ 方法/ 过程] 从欧盟情报一体化起源谈起,通过对其历史发展进行梳理,总结其内在逻辑:欧盟顺境时发展缓慢,逆境时发展加速。进而从成员国、外部和民意等三方面来分析其障碍和动力。[结果/ 结论]通过研究发现,情报合作困境可归结为英国不积极、美国和北约限制、民意和合法性问题等。然而,近年来,英国脱欧一波三折,特朗普的“美国优先”政策实施,以及难民危机和恐怖袭击激增,都为欧盟情报一体化的发展提供了历史性机遇,虽然困难重重,但是欧盟正朝着情报一体化的方向发展。