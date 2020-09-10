[1]赵冰峰.大国竞争环境下的中国企业情报战略转型[J].情报杂志,2020,(09):1.
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大国竞争环境下的中国企业情报战略转型()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年09期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
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Intelligence Transformation of Chinese Enterprises in the CompetitiveEnvironment of Big Powers
- 作者:
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赵冰峰
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北京英坦利咨询有限公司 北京 100101
- 关键词:
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中美经济; 经济冲突红移; 产业链; 情报治理模型; “12385”情报模型; 情报联盟; 企业情报研究框架
- 摘要:
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[目的/ 意义]目前中国经济面临着大国冲突、世界新冠疫情的严重影响,中国企业该如何应对这种新局面以稳固世界工厂的战略地位,越来越成为重要的情报议题。[ 方法/ 过程] 依照从“ 全球经济冲突”到“ 企业情报治理”的研究框架,采用逻辑建模、数据统计和典型案例研究方法,对中美经济关系、中国世界工厂的产业链结构与扩张方向、企业情报治理模型、企业自身经营的情报管理、企业产业协同的情报管理等进行了研究。[结果/ 结论]研究结果表明,中美经济冲突的红移,将促使中国企业进一步沿着纵向产业链和横向产业链扩张,中国企业必须建立内外部联动的情报治理模型,在内部建立起满足现代企业经营需求的“12385”情报模型体系,在外部建立起发挥产业协同的情报联盟。
更新日期/Last Update:
1900-01-01