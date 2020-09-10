[目的/ 意义]目前中国经济面临着大国冲突、世界新冠疫情的严重影响,中国企业该如何应对这种新局面以稳固世界工厂的战略地位,越来越成为重要的情报议题。[ 方法/ 过程] 依照从“ 全球经济冲突”到“ 企业情报治理”的研究框架,采用逻辑建模、数据统计和典型案例研究方法,对中美经济关系、中国世界工厂的产业链结构与扩张方向、企业情报治理模型、企业自身经营的情报管理、企业产业协同的情报管理等进行了研究。[结果/ 结论]研究结果表明,中美经济冲突的红移,将促使中国企业进一步沿着纵向产业链和横向产业链扩张,中国企业必须建立内外部联动的情报治理模型,在内部建立起满足现代企业经营需求的“12385”情报模型体系,在外部建立起发挥产业协同的情报联盟。