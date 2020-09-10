[1]张冬冬.区块链技术在反恐情报协同共享中的应用研究*[J].情报杂志,2020,(09):46.
点击复制
区块链技术在反恐情报协同共享中的应用研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2020年09期
- 页码:
-
46
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2020-09-10
文章信息/Info
- Title:
-
Research on the Application of Blockchain Technology in the CollaborativeSharing of Counter-Terrorism Intelligence
- 作者:
-
张冬冬
-
中国刑事警察学院 沈阳 110854
- 关键词:
-
区块链; 共识机制; 反恐情报; 跨部门协同; 信息共享; 恐怖主义
- 摘要:
-
:[目的/ 意义]反恐情报的协同共享是国家反恐情报体系的重要组成部分,如何构建更加安全、扁平、高效的反恐情报协同共享体系,已成为目前优化我国反恐情报共享能力的核心问题。[方法/ 过程] 结合区块链去中心化、自信任、高效共识、不可篡改的特性,提出了基于区块链技术的反恐情报协同共享体系架构,并从组织架构、运行机制、平台架构三个层面论述其实现机理,简述了反恐情报机构间情报共享的业务流程。[ 结果/ 结论] 提出的基于区块链的反恐情报协同共享体系具有安全可信、权限可控、扁平高效、智能化执行的特点,促进了反恐情报机构间的情报协同与信息的融合共享,为完善我国反恐情报协同共享体系提供建议和实施路径。
更新日期/Last Update:
1900-01-01