:[目的/ 意义]反恐情报的协同共享是国家反恐情报体系的重要组成部分,如何构建更加安全、扁平、高效的反恐情报协同共享体系,已成为目前优化我国反恐情报共享能力的核心问题。[方法/ 过程] 结合区块链去中心化、自信任、高效共识、不可篡改的特性,提出了基于区块链技术的反恐情报协同共享体系架构,并从组织架构、运行机制、平台架构三个层面论述其实现机理,简述了反恐情报机构间情报共享的业务流程。[ 结果/ 结论] 提出的基于区块链的反恐情报协同共享体系具有安全可信、权限可控、扁平高效、智能化执行的特点,促进了反恐情报机构间的情报协同与信息的融合共享,为完善我国反恐情报协同共享体系提供建议和实施路径。