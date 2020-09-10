:[目的/ 意义]文献计量指标有几十种,但是对于多数评价指标而言难以直接判断评价对象的优劣,使得文献计量指标的直接评价功能受到削弱,有必要解决这个问题。[方法/ 过程] 该文提出基于Sigmoid 函数对文献计量指标进行标准化,并基于JCR2017 经济学期刊进行了实证。[结果/ 结论] Sigmoid 标准化符合事物发展的成长曲线规律,同时高度保留了原始指标的大量信息;Sigmoid 标准化结果可用于评价对象优劣水平的直接评价,比较评价对象间的相对差距,判断评价对象的发展阶段,甚至不同指标之间的比较;Sigmoid 标准化降低了离散度同时使得指标数据更加接近正态分布;Sigmoid 标准化抑制高分指标,同时提升低分指标,使得标准化结果更加符合实际情况。