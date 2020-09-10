[1]俞立平 阮先鹏 吴贤豪 吴凌挺.基于Sigmoid 函数的文献计量指标评价标准研究*[J].情报杂志,2020,(09):176.
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基于Sigmoid 函数的文献计量指标评价标准研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年09期
页码:
176
栏目:
出版日期:
2020-09-10

文章信息/Info

Title:
A Study on Evaluation Criteria of Bibliometric Indicators Based on Sigmoid Function
作者:
俞立平 阮先鹏 吴贤豪 吴凌挺
浙江工商大学统计与数学学院 杭州 310018
关键词:
Sigmoid标准化文献计量指标绝对标准成长曲线经济学期刊
摘要:
:[目的/ 意义]文献计量指标有几十种,但是对于多数评价指标而言难以直接判断评价对象的优劣,使得文献计量指标的直接评价功能受到削弱,有必要解决这个问题。[方法/ 过程] 该文提出基于Sigmoid 函数对文献计量指标进行标准化,并基于JCR2017 经济学期刊进行了实证。[结果/ 结论] Sigmoid 标准化符合事物发展的成长曲线规律,同时高度保留了原始指标的大量信息;Sigmoid 标准化结果可用于评价对象优劣水平的直接评价,比较评价对象间的相对差距,判断评价对象的发展阶段,甚至不同指标之间的比较;Sigmoid 标准化降低了离散度同时使得指标数据更加接近正态分布;Sigmoid 标准化抑制高分指标,同时提升低分指标,使得标准化结果更加符合实际情况。
更新日期/Last Update: 1900-01-01